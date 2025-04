GROTTAMMARE – Sabato 26 aprile, alle ore 21.15, al Teatro delle Energie di Grottammare, calerà il sipario per l’edizione dei record di “Commedie Nostre” 2025. La Rassegna di Teatro Amatoriale Dialettale, a cura dell’Associazione Lido degli Aranci, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Grottammare, che da più di 4 lustri rallegra l’inverno cittadino, ha visto sfidare ben 7 compagnie del territorio a suon di risate. Le premiazioni delle compagnie vincenti, e a seguire la brillante, commedia in dialetto ascolano, “Rusce e Nire”, vincitrice dell’Edizione 2024 del prestigioso premio del “Grottammare Mask” sarà condotta, come al solito da Alessandra Mora. “Gente Nostra” è la compagnia teatrale della commedia in dialetto ascolano, “Rusce e Nire” della compianta scrittrice Tita Mosca, rappresentata per la prima dalla stessa compagnia teatrale di Ascoli Piceno nel lontano 2009 per la regia di Guido Mosca. A distanza di 16 anni, la compagnia ripropone, con Andrea Flaiani alla regia, questa divertente storia del calzolaio ascolano Middio “Caporosso”, comunista sfegatato, costretto dalla sorte a vivere il ventennio fascista e a confrontarsi quotidianamente con gli aspetti farseschi dell’una e dell’altra parte.

Il sipario si apre ad Ascoli la mattina di un 28 ottobre sul finire degli anni ’30, ricorrenza della marcia su Roma: giornata di parate, bande musicali, marce, saggi ginnici e in cui le scarpe hanno una valenza fondamentale. A Middio non basteranno né la sua venerazione del quadro di “Baffò” (Stalin), che tiene appeso alle sue spalle, né l’opera mediatrice di sua moglie Marietta per evitare di contaminarsi col mondo che lo circonda, anzi: sarà proprio la sua amata figlia Caterina, “giovane italiana” della prima ora che, innamorandosi di Benito, novello “controllore della milizia”, sospingerà forzatamente il malcapitato tra le braccia del regime attraverso una serie di accadimenti e intrecci esilaranti con un finale affidato…alla provvidenza, ma non troppo!

Gli ultimi posti numerati disponibili a 10 euro possono essere richiesti al: 335.6234568 e sui canali social online. Il team dell’Associazione il Lido degli Aranci di Grottammare, augurando a tutti una Buona Pasqua esorta a non mancare all’appuntamento.