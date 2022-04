SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa, venerdì 1 aprile, la ventiduesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Primi tre punti per Sordapicena che presso la Palestra “S. D’Angelo” vince 8-5 contro Atletico Ascoli 2000. Per la formazione di Merlini a segno: Ciabarra, Konaté, doppiette di Camela, Giosia e Santori Andrea.

Successo anche per San Benedetto City in trasferta presso la Palestra Comunale di Cascinare che batte 3-4 La 10 Academy. Per la formazione di Michetti marcano: Bastianelli, De Carolis, Bollettini e Pasquali. Rossoblu che salgono al quarto posto in Pienza zona play-off con 33 punti.

Pareggio per 4-4 tra Sporting Grottammare e Piceno United Mmx presso la Palestra dell’Istituto “P. Fazzini”. Per la formazione di Lini realizzano: Di Berardino, Deogratias e Lini doppietta. I grottammaresi salgono a 31 punti a pari merito con Futsal Vire ma fuori dalla zona play-off.