SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Capo Plaza, con l’apertura di Tony Effe, sarà in concerto mercoledì 31 agosto alle 21:30 al Parco Nelson Mandela di San Benedetto del Tronto nell’ambito del San.B Sound.

Biglietti disponibili dalle 11 di venerdì 8 aprile sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 29,90 (diritti di prevendita inclusi).

Capo Plaza a soli vent’anni, già con il primo album “20” uscito nel 2018 e certificato Oro in due settimane, e un singolo scala classifiche come “Tesla”, si è imposto all’attenzione di tutta la scena rap italiana, diventandone uno dei più rilevanti esponenti. I suoi testi – che parlano anche di redenzione e rivendicazione – mandano un messaggio molto forte ai fan: se credi in te stesso, niente può impedirti di raggiungere i tuoi obiettivi. Un anno dopo l’uscita, l’album era ancora nella Top 15 della classifica italiana Spotify Global Top 200.

Capo Plaza in breve conquista una grande popolarità anche in Europa e il primo tour europeo “Da zero a 20” inizia a Berlino nel 2019, continua con vari sold out a Barcellona, Parigi, Londra e si conclude a Milano.

Nel 2021 il tanto atteso seguito “Plaza”, diventa Platino in meno di 2 mesi. Il progetto di successo vanta ospiti internazionali come Gunna, A boogie wit da hoodie, Lil Tjay, Luciano, nonché il rapper italiano e amico di lunga data Sfera Ebbasta.