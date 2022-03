PORTO SAN GIORGIO – Ultimo appuntamento del cartellone del teatro comunale di Porto San Giorgio, promosso dal comune e dall’ Amat, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche. Venerdì 25 marzo, alle ore 21,15, salirà sul palco il celebre attore Fabio Troiano che interpreterà “Il dio bambino” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, per la regia di Giorgio Gallione. Lo spettacolo è prodotto da Nidodiragno/CMC con il contributo del comune di Barletta/Teatro Curci, in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber. Oltre al testo, anche le musiche sono di Giorgio Gaber e di Sandro Luporini; le scene e i costumi sono di Lorenza Gioberti, il disegno luci di Aldo Mantovani, le foto e i video di Likeabee.

Scritto nel 1993, questo monologo di incredibile forza e attualità, cinico e commovente, prosegue e approfondisce il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quel periodo. Una normale storia d’amore, che si sviluppa nell’arco di alcuni anni, offre l’occasione per indagare sull’Uomo, per cercare di capire se è riuscito a diventare adulto o è rimasto un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità, invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza. Come d’abitudine, Gaber e Luporini conducono un’indagine lucidissima, mai autoassolutoria, spietata e affettuosa al tempo stesso, che cerca di radiografare le differenze tra uomo e donna, così simili e così diversi, con la consapevolezza che se queste si annullassero, la vita cesserebbe di esistere. Un teatro disturbante, nel suo stimolo a ripensare a noi stessi, ma di grandissima empatia. E, tra le righe, affiora una speranza, un ponte verso un futuro meno imperfetto.

Il costo dei biglietti di posto unico numerato è di euro 15 (ridotto euro 12) in vendita alla biglietteria del Teatro (largo del Teatro 1, tel. 392/4450125) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18, Amat tel. 071/2072439 www.amatmarche.net, biglietterie del circuito Amat/VivaTicket e on-line su www.vivaticket.com.

Sono obbligatori per l’ingresso a teatro Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.