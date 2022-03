SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una nuova e grande opportunità di formazione artistica nelle Marche grazie all’AIFAS (Accademia Internazionale di Formazione Arte e Spettacolo) di San Benedetto del Tronto che, dopo gli stage con giganti del teatro italiano come Giancarlo Giannini, Michele Placido e Michele Monetta, ha appena organizzato un nuovo percorso formativo legato al doppiaggio, che ha come docenti Luca Ward, celebre doppiatore e attore, e la doppiatrice Tiziana Avarista.

Oltre a voler rendere le Marche un polo culturale e formativo di eccellenza, questo corso è finalizzato alla formazione e alla crescita di aspiranti doppiatori, in una prospettiva di occupazione nel mondo dello spettacolo. Il percorso formativo, partito stamattina, 19 marzo, terminerà all’inizio di luglio e prevede il rilascio dell’attestato di certificazione delle competenze, riconosciuto dalla Regione Marche e dalla Comunità Europea, primo passo verso la nascita di un Centro Permanente per il doppiaggio, con corsi snodati lungo tutto l’arco dell’anno, allo scopo di offrire una valida alternativa agli aspiranti doppiatori di tutta l’area adriatica, solitamente costretti a spostarsi a Roma o a Milano con notevoli costi da sostenere.

Luca Ward, nel corso della sua carriera, ha prestato la voce a decine di attori tra cui Russel Crowe in “Il Gladiatore”, Samuel L. Jackson in “Pulp Fiction” e Keanu Reeves nella trilogia di “Matrix”.

Tiziana Avarista è nota soprattutto per aver prestato la voce a Kate Bechinsale in “Cambia la tuavita con un click”, Jennifer Garner in “Pearl Harbour”, Amanda Peet in “Syriana”, Claire Danes in “Terminator”, Maggie Gyllenhaal in “Secretary”, “Vero come la finzione” e “Il cavaliere oscuro”.

Il corso sarà integrato da lezioni di recitazione e dizione a cura di Pasquale De Cristofaro, regista teatrale, attore e direttore artistico delle rassegne Teatro della Notte e Corponovecento sulla drammaturgia contemporanea e che collabora attivamente con le maggiori accademie artistiche e università italiane.