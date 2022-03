SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza Covid-19 sarà riproposta a San Benedetto del Tronto, il prossimo 6 aprile, la seconda edizione della Borsa Mercato del Lavoro nel Settore Turismo, che aveva registrato un notevole successo nella prima edizione del 2019.

L’evento è organizzato dalla Confcommercio della Provincia di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’Associazione Albergatori Riviera delle Palme, il patrocinio della Camera di Commercio regionale delle Marche, al fine di favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e promuovere l’occupazione in vista dell’imminente stagione turistica.

Per la migliore riuscita dell’iniziativa sono in corso contatti con numerose Istituzioni locali, quali l’Ente Bilaterale del Turismo, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, i Centri per l’Impiego e gli istituti Alberghieri, che già erano stati coinvolti nella prima edizione.

Presso l’Hotel Calabresi, con orario 10 – 17, aziende turistiche del territorio, ognuna con un proprio desk, evidenzieranno le loro esigenze di collaboratori ed avranno la possibilità di incontrare le figure professionali disponibili all’impiego, che si auspica siano presenti in modo rilevante.

Gli aspetti logistici di accesso all’evento e di gestione delle presenze saranno definiti sulla base delle disposizione di legge vigenti dopo il termine dello stato di emergenza, previsto per il 31 marzo prossimo.

La partecipazione è completamente gratuita; le imprese interessate sono invitate a contattare le sedi territoriali della Confcommercio a San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno.