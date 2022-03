SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’intervista presso la Caritas di San Benedetto del Tronto rivela le molte sfaccettature di cui è composta questa importante organizzazione.

La Caritas diocesana nasce nel 1975 con l’intento di aiutare i bisognosi facendo lavorare in sinergia laici e prelati. Parliamo dell’organismo pastorale della Cei per la promozione della carità, il cui scopo è quello di promuovere il più possibile la testimonianza della carità nella comunità diocesiana.

“Ci stiamo attrezzando per gestire la crisi umanitaria in Ucraina – dice il vicedirettore della Caritas Fernando Palestini ai nostri microfoni – A questo proposito abbiamo creato un format sul nostro sito, grazie al quale le persone interessate potranno informarsi su come procedere per dare accoglienza alle famiglie dei profughi“.

Ma la Caritas di San Benedetto si occupa di molti altri servizi, come lo smistamento dei vestiti, come spiegano i volontari Benedetto, Giuliana e Barbara, che ci hanno mostrato come funziona questo settore della Caritas.

Lo scopo primario della Caritas, infatti, è proprio quello di tradurre la carità cristiana in interventi concreti a favore delle collettività.

Guarda la video intervista completa.