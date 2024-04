SAN BENEDETTO – Oggi 4 aprile alle ore 12.00 si è tenuta la conferenza stampa, presso la sala riunioni della Curia di San Benedetto per presentare il progetto Reti di solidarietà relativo al bando Lotta alla povertà economica e sociale, con la finalità di promuovere azioni di contrasto alla povertà economica e al disagio sociale, Il progetto verrà realizzato dalla Caritas diocesana, ente capofila, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno.

La Caritas di San Benedetto coordinerà e monitorerà lo svolgimento dell’intero progetto di rete. Le azioni specifiche verranno portate avanti dai seguenti partner della diocesi di San Benedetto:

– Associazione Gruppo di volontariato Vincenziano che opera nella distribuzione di pacchi di generi alimentari e prodotti igienici presso la zona Nord di San Benedetto del Tronto.

– Centro di Solidarietà OdV, opera da diversi anni nell’area povertà, attraverso il sostegno e l’accoglienza di persone e famiglie fragili con distribuzione generi alimentari e sostegno economico, specialmente nell’area di San Benedetto SUD, Agraria, Zona confinante con Monteprandone lungo la Salaria.

– Amore Misericordioso odv, opera nel territorio delle aree montane della Diocesi (Comunanza, Force, Montemonaco ecc.).

– Cooperativa Sociale Pharus Young, opera in tutto il territorio della Diocesi e nel settore della povertà educativa.

– Coop. Lella 2001, opera nel settore della fragilità familiare, povertà educativa rivolta in particolare a minori privi di famiglia anche immigrati.

– Coop. On The Road, opera nel settore della povertà in particolar modo verso persone (famiglie, singoli, minori) originarie di altri paesi, lavora anche nel settore della tratta. Svolgerà azioni di sostegno verso gli immigrati all’orientamento al lavoro e al disbrigo di pratiche amministrative.

– Fondazione Antiusura Mons. Traini, si occupa di sostegno in tutti i casi di persone/famiglie colpite da usura o da pratiche amministrative finanziarie illegali. Svolgerà assistenza finanziaria, contrasto a situazioni di sovra-indebitamento ed elargirà piccoli contributi economici.

– Associazione Giustizia Donna, ente che si occupa del delicato tema della violenza di genere con un focus particolare rivolto ai minori.

“L’obiettivo generale è quello di contrastare la povertà economica e sociale di un numero sempre maggiore di persone, agendo sulle vulnerabilità più significative, cioè sui bisogni che maggiormente attanagliano la vita dei più fragili, per cui il progetto si pone a supporto, mediante aiuti materiali di emergenza e di sostegno a forme di disagio correlate, nel contesto territoriale interessato dalla progettualità.

La mission progettuale intende realizzare tale finalità attraverso azioni concrete volte a soddisfare le esigenze alimentari, contribuire alle spese domestiche, sanitarie, scolastiche e erogare servizi che rafforzano i legami familiari, aiutano al disbrigo di pratiche amministrative, sostengono le donne e i minori nelle diverse problematiche che si determinano.

Il progetto durerà circa 18 mesi e si estenderà nel territorio della Diocesi di San Benedetto del Tronto limitatamente ai comuni ricadenti nel territorio di competenza della Fondazione Carisap: San Benedetto, Acquaviva Picena, Ripatransone, Grottammare, Monteprandone, Cupramarittima, Cossignano, Rotella, Comunanza, Force, Montemonaco, Montalto delle marche, Montedinove, Montelparo”.

Tre sono gli obiettivi specifici del progetto:

1) Potenziare la rete dei servizi di risposta primaria ad un bisogno di emergenza

Il progetto intende consolidare e rafforzare un processo di creazione di reti stabili e continuative tra enti di terzo settore e settore pubblico per dare una risposta concreta alle richieste di bisogno di emergenza della popolazione residente nella Diocesi di San Benedetto, in termini di erogazione di generi alimentari e sostegno economico. Tuttavia, si tratta di collaborazioni spot, non continuative. Per questo motivo si istituisce il Polo di solidarietà e 5 presidi di prossimità sul territorio al fine accogliere le richieste di ascolto delle persone bisognose, l’erogazione di generi alimentari e sostegno economico.

2) Favorire la presa in carico della persona fragile nella sua integralità

Spesso il bisogno economico è associato a problematiche di disagio sociale di vario genere. Non è più sufficiente intervenire solamente con un pacco viveri o con il pagamento di una bolletta. La persona fragile sarà accolta e aiutata non solo con un sostegno materiale ma anche immateriale, come può essere ad esempio un affiancamento familiare, una consulenza psicologica, un disbrigo di pratiche amministrative.

3) Aumentare la consapevolezza legata alle nuove povertà

Questo obiettivo è di primaria importanza in quanto incide sugli aspetti prettamente culturali della popolazione residente nella Diocesi. È necessario che il tema del contrasto alle povertà non sia relegato solamente all’ente pubblico o agli enti di privato sociale che operano in esso. La comunità va sensibilizzata sempre più per aumentare la consapevolezza che la povertà può toccare chiunque. Il report ISTAT 2022 sulla povertà definisce una famiglia di 4 persone monoreddito sotto la soglia della povertà relativa. È importate comunicare gli obiettivi e le finalità di progetto al fine di creare una rete di sostegno trasversale con enti privati come ad esempio aziende della grande distribuzione, farmacie, ecc.