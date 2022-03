SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seconda giornata del campionato di calcio regionale femminile, la Sambendettese esce vittoriosa nella gara interna contro i Sibillini United.

Un 12 a 0 che regala entusiasmo alle ragazze di mister Silvestro Pompei. Seconda giornata del campionato di calcio a 11 regionale di Eccellenza femminile, partito in ritardo dopo la conclusione della coppa Marche e un periodo di stop dovuto alle emergenze pandemiche.

Nella prima giornata le rossoblù avevano perso contro il Macerata ma si sono subito riprese con una convincete vittoria, le reti sono state siglate da Chiara Poli, poker per lei, poi le doppiette di Alessia Pontini, Rebecca Ponzini, Desirè Sacchini e i gol di Silvia De Antonis e un autorete.

Prima del match le ragazze della Samb hanno voluto inviare un messaggio contro la guerra, con la bandiera della Pace per una foto.

VIDEO INTERVISTA

” Una bellissima vittoria siamo molto contente ma non dobbiamo dimenticare che la prossima partita sarà con la Vis Pesaro e sarà molto dura e dobbiamo già avere la testa alla prossima gara– dichiara il capitano della Samb, Adelaide Lelli – oggi abbiamo giocato bene, con belle azioni offensive, qualche distrazione in difesa e loro sulle fasce non erano male con qualche buona indibidualità. Oggi anche chi gioca meno ha trovato spazio e hanno fatto vedere buone cose.”

RISULTATI 2° giornata

Sambenedettese f.c. – Sibillini United: 12-0

Ancona Respect- Yfit Macerata 2-2

Vis Pesaro-Pol. Mandolesi 9-1

CLASSIFICA

Ancona Respect 4

Yfit Macerata 4

Sambenedettese 3

Vis Pesaro 3

Pol. Mandolesi 0

Sibillini United 0

PROSSIMO TURNO Dom. 20 marzo

Vis Pesaro-Sambenedettese

Sibillini United-Ancona Respect

Pol. Mandolesi-Yfit Macerata