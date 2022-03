Concessioni demaniali, la Regione chiede ai Comuni costieri di non predisporre i bandi di gara

Castelli ha inviato una lettera ai sindaci per proporre un” indirizzo univoco” sull’attuazione della direttiva europea, meglio nota come Bolkestein, in attesa che venga definito, a livello nazionale, una uniforme disciplina applicativa

di Redazione