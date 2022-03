SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La clown e pet terapia in sostegno di soggetti fragili.

Il progetto Be Open Minded dopo tre giorni di formazione è giunto al termine. Le attività di clown e pet therapy hanno stimolato la creatività dei partecipanti europei e lasciato un sorriso nei loro volti.

I partner europei provenienti da Grecia, Belgio, Polonia, Gran Bretagna sono stati accolti nelle strutture ricettive del territorio piceno ed hanno degustato la nostra cucina italiana nei vari locali di San Benedetto del Tronto. Il progetto Erasmus di clown e pet therapy vuole dare un completamento nella formazione di una persona con attività pratiche per acquisire nuovi insegnamenti nella giocoleria e utilizzo di animali nella assistenza socio-sanitaria ai soggetti fragili. Le lezioni di clown terapia sono state coordinate da Massimo Cicchetti, in arte Ciogo, formato nella scuola dei clown di Barcellona.

“Il progetto – dice Alceste Aubert, volontario nell’associazione culturale Eutopia – proseguirà in Polonia per poi concludersi in Inghilterra. Consegnati i certificati europei di partecipazione”.

Il progetto Erasmus è finanziato dall’Unione Europea. Erasmus+ è il programma dell’Ue per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa, che offre a oltre 4 milioni di partecipanti l’opportunità di studiare, formarsi, maturare esperienza e svolgere attività di volontariato all’estero.