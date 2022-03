Pattinatori Sambenedettesi, Edda Paluzzi e Irene Falaschetti tra le prime cinque agli Italiani indoor

A Spinea quarto posto per la Paluzzi (Senior) nella 5000 metri a punti e quinto per la Falaschetti (Senior) nella 1000 metri. Le parole del tecnico Riccardo Bugari: "Per essere all'inizio della stagione siamo soddisfatti"