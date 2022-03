SAN BENEDETTO DEL TRONTO -Riparte, al teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, la rassegna dedicata ai più piccoli “Domenica in Famiglia”, promossa da comune e dall’Amat con il contributo di MiC, della Regione Marche e con il sostegno di BIM Tronto.

Due gli appuntamenti in programma. Domenica 13 marzo, alle ore 16,30, la compagnia Kosmocomico Teatro proporrà “Cattivini. Cabaret-concerto per bimbi monelli”, uno spettacolo con musiche, canzoni e testo, con la regia di Valentino Dragano e i dipinti di Silvia Vailati, consigliato a un pubblico dai cinque anni in su. Un omaggio in forma di concerto a quella fondamentale pulsione infantile che è il sovvertimento delle regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. Le canzoni rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo, sugli argomenti urgenti e su quelli più frivoli ed evanescenti e sulle loro emozioni.

Protagonista dell’appuntamento successivo, domenica 10 aprile, sempre alle 16,30, sarà la compagnia Teatro Telaio con “Abbracci”, per la drammaturgia e la regia di Angelo Facchetti, interpretato in scena da Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. Consigliato ai bambini dai tre anni in su, è una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio, il gesto per eccellenza della condivisione, dell’unione, della tenerezza, del ritorno, della riconciliazione. Un gesto che i bambini cercano e sentono come naturale nel loro orizzonte affettivo, ma che si deve imparare a ogni nuovo incontro, proprio come fanno i due protagonisti dello spettacolo, due panda che, scoprendo una certa simpatia tra loro, imparano a manifestare le proprie emozioni.

“Sarà sicuramente molto bello tornare in teatro insieme a bambini e genitori. Un modo interessante di condividere il tempo della domenica – ha commentato l’assessore alla cultura di San Benedetto, Lina Lazzari, e ha aggiunto: “avvicinare i bambini al teatro costituisce uno strumento in più nel percorso della loro crescita.

Il biglietto di posto unico numerato costa 8 euro, ridotto a 4 euro per i bambini fino a 14 anni. I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro la domenica dello spettacolo dalle ore 15, nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket e online su vivaticket.com.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Concordia al numero: 0735/588246, negli orari di apertura, Ufficio Cultura del Comune di San Benedetto, tel. 0735/794438 – 0735/794587, www.comunesbt.it; AMAT al numero: 071/2072439, www.amatmarche.net.

Gli spettacoli si svolgono nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza sanitaria: c’è l’obbligo di mascherina ffp2 dai 6 anni e green pass rafforzato dai 12 anni; nessun obbligo per i bambini sotto i 6 anni.