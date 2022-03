SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il pareggio in trasferta contro il Fano, i rossoblu di Alfonsi e Visi iniziano la nuova settimana per preparare la gara contro il Vastogirardi, in programma per sabato alle ore 15 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”. Inoltre dopo la seduta di allenamento sono stati intervistati Daniele Ferri Marini, tornato in campo proprio la domenica passata, e il fisioterapista Marco Minnucci per fare il punto sull’infermeria.

Ferri Marini: “Sono stati mesi difficile per me stando fuori e non potendo aiutare la squadra. Il peggio è passato e spero di poter giocare più minuti possibili per poter portare a casa delle vittorie con i miei compagni. Da quando sono arrivato la squadra ha qualità ed ha cambiato mentalità: ogni partita puntiamo a vincere. Vastogirardi? Il primo gol in rossoblu l’ho segnato contro loro ma abbiamo giocato una brutta partita uscendone sconfitti. Ora stiamo preparando la gara come le altre e vedremo cosa succederà in campo”.

Minnucci: “Stiamo monitorando le condizioni di Peroni per un problema al flessore, speriamo di riaggregarlo in gruppo. Amoruso ha avuto un problema al polpaccio e stiamo valutando le condizioni di Buono e di Lulli, usciti malconci dalla trasferta di Fano. Lavorano a parte Isacco e Varga. Ferri Marini sta bene atleticamente mentre Angiulli è rientrato completamente in gruppo.