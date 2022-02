MARTINSICURO – Tira sempre aria di novità in casa Muay Thai Team Diamond Italia, l’associazione sportiva fondata dal quattro volte campione di muay thai Roberto Palestini. Lo abbiamo intervistato alla vigilia del primo importante appuntamento della stagione, ossia un galà dedicato a diversi sport di combattimento, quali muay thai, kick boxing e kwon che si svolgerà alla palestra comunale di Bellante, in provincia di Teramo, domenica 27 febbraio a partire dalle 13.

“Stiamo provvedendo ad affiliarci alla Federazione Pugilistica Italiana, l’unica riconosciuta dal Coni, per dare prestigio sia alla nostra società sia ai ragazzi, che inizieranno a praticare la boxe e il kwon grazie alla collaborazione con i due tecnici Meda Mudimbi e Alfredo Di Gennaro” – dice Roberto.

L’associazione cambierà nome in Muay Thai & Boxing Team Diamond Italia e farà il suo esordio in terra abruzzese a fine mese: “Parteciperemo con dieci ragazzi, Emanuele Crocca, di dieci anni, al suo secondo match; Francesca Fattorelli, appena diventata maggiorenne, che ha vinto due match, di cui uno con una campionessa italiana; Marta Di Girolamo, al suo primo match, anche lei da poco diciottenne; Jacopo Luciani, di quindici anni; Andrea Di Giacinto, di sedici anni; Alex Di Giacinto, di diciannove anni; Manuel D’Angelo; Paolo Feriozzi, al suo primo match; Marco Giangrossi, al suo primo match, e Alessandro Agostini, esordiente anche lui. Il galà è qualificante per i campionati italiani in programma per il 20 marzo a Roma”.

L’associazione creata da Roberto Palestini, che ha importato in Italia le conoscenze acquisite in Thailandia, fa base al palazzetto dello sport di Martinsicuro, dove si allena usufruendo sia della sala pesi sia degli altri spazi adibiti, compreso quello dove è posizionato il ring.

Nella cittadina truentina domenica il 19 dicembre si è tenuto il primo stage interdisciplinare d’Abruzzo, durante il quale il Team Diamond Italia ha ospitato alcune scuole abruzzesi, con cui ha affrontato la parte tecnica della muay thai e ha promosso l’avvio del corso di boxe che aprirà la strada alla realizzazione dell’accademia di combattimento, iniziativa che rende orgoglioso il suo ideatore e che conferirà un lustro ancora maggiore all’associazione.

Del resto, i tecnici su cui il Muay Thai & Boxing Team Diamond Italia può contare sono di prima classe: Meda Mudimbi e Alfredo Di Gennaro sono ex atleti con una lunga lista di successi alle spalle nel pugilato; Roberto Palestini ha contribuito a scrivere la storia della muay thai non solo al livello nazionale, ma anche mondiale, trascorrendo un periodo in Thailandia immerso nelle tradizioni e nei rituali di cui la muay thai – che è una vera e propria filosofia di vita – è pregna.

Non sono tante le zone che possono vantare allenatori di così alta qualità, ma San Benedetto annovera diverse eccellenze nelle proprie file e Roberto Palestini è una di queste.

Prima la sede degli allenamenti del Team Diamond Italia era al palazzetto dello sport di San Benedetto, ora è a Martinsicuro, ma poco importa: lo sport ci insegna innanzitutto la fratellanza, il rispetto, la sinergia tra i popoli e i territori e Roberto, prima che essere un grande atleta, è un grande uomo che di questi principi ha fatto i suoi punti cardine, dentro e fuori dal ring.