MARTINSICURO – Il The Warrior Championship è il primo evento organizzato dal Muay Thai & Boxing Team Diamond, di cui Roberto Palestini è il fondatore e il coach.

Sarà un galà che avrà luogo presso il Palasport “G. Leone” domenica 5 giugno e che vedranno sfidarsi i migliori atleti locali di varie discipline quali freeboxe, kickboxing e k1 contro i migliori atleti del centro sud Italia. In programma ci saranno circa 40 match di cui 25 vedranno protagonisti gli atleti del Muay Thai & Boxing Team Diamond. A partire dal più piccolo (6 anni) a seguire.

“Questo è il primissimo appuntamento di un galà che avrà, in futuro, nuove puntate – dichiara Roberto Palestini – siamo un’associazione di Martinsicuro e ho intenzione di far crescere la consapevolezza nella città e non solo di ciò che significa la disciplina, le arti marziali, come il Muay Thai, pratica dalla quale io provengo e del quale detengo diversi titoli mondiali.

Oltre ad essere un team siamo una famiglia, ci spostiamo sempre “in branco”, così amiamo definirci, e siamo l’uno legato all’altro senza distinzione di età, sesso o provenienza”. – conclude.

Durante il galà vi sarà anche una dimostrazione del karate promosso dalla ASD Mishima, che ha sede nella città e inoltre ci sarà un’esibizione del cantante rap Talla Diagne.

L’ingresso sarà totalmente gratuito e vi sarà un box per delle offerte che andranno devolute a favore di Sara, ventenne affetta da fibrosi cistica.

Detto ciò ci saranno anche stand per il cibo e le bevande a un prezzo popolare.

“Mi auguro che in moltissimi vengano – continua il campione – proprio come accadeva quando combattevo in casa, anche perché dopo molti anni e dopo il periodo che ci ha tenuti fermi è un punto di partenza per ritornare alla normalità”.