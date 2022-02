Leggi ed ascolta le dichiarazioni del fisioterapista rossoblu per quanto riguarda gli infortunati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la gara vinta per 2-3 contro il Porto d’Ascoli, i rossoblu tornano ad allenarsi per preparare la gara contro il Nereto. Di seguito l’intervista al fisioterapista rossoblu Marco Minnucci per fare il punto della situazione sull’infermiera.

Minnucci: “La situazione è abbastanza buona. L’unica nota positiva è che Angiulli è ritornato a trattare la palla con i primi possessi. Ferri Marini ha aumentato il lavoro atletico e sarà pronto tra una quindicina di giorni. Varga lavora a parte per un problema alla caviglia mentre Cum, infortunato nella gara di Coppa Italia contro il Chieti, è a metà percorso riabilitativo dopo la lesione del crociato”.

