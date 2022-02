Il debutto casalingo del 2022 dell’Energia 4.0 – De Mitri fa registrare ancora una volta una buonissima prestazione della squadra di Capriotti e Ruggieri, ma anche in questa occasione i tre punti hanno preso la direzione della squadra ospite, l’esperta e solida United Pomezia.

3-0 per le laziali il punteggio finale (16, 22, 16) di una partita (disputatasi al PalaSavelli di Porto San Giorgio) che è stata più combattuta di quanto non si possa immaginare dai parziali. «Per l’ennesima volta – ha detto a fine gara coach Capriotti – siamo stati a un passo dal conquistare un set, situazione che avrebbe potuto cambiare l’esito della partita. Continuiamo a esprimere un gioco importante, specialmente nelle giovanissime ben guidate da capitan Di Marino, che stanno dando continuità alla loro crescita attraverso ottima intensità negli allenamenti. Oggi abbiamo avuto la sensazione di essere vicini alla più esperta squadra avversaria e questo ci fa essere soddisfatti della crescita di questo gruppo, nel quale c’è stato anche un altro esordio in B1, quello di Beatrice Bastiani, classe 2005, che ha fatto bene così come tutto il gruppo che poi sarà impegnato nelle restanti partite dei campionati Under 18 e Under 19. Complimenti alla squadra di Pomezia per la vittoria, ma siamo soddisfatti della nostra prova».

La telecronaca della partita verrà trasmessa in differita mercoledì alle ore 21.30 da Radio Studio Tv, canale 611 del digitale terrestre. Questa la squadra della Energia 4.0 – De Mitri: Ragni (L2), Gennari, Bastiani, Gulino, Massi, Di Clemente (L1), Maracchione, Casarin, De Angelis, Ceravolo, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini. All.: Capriotti-Ruggieri. Nel prossimo turno le rossoblù saranno impegnate sabato a Roma sul campo della VolleyRò.

