PERUGIA – La capolista 3M Perugia si aggiudica anche la gara di ritorno contro la Energia 4.0 – De Mitri. Alla Palestra Capitini del capoluogo umbro finisce 3-0 per le biancorosse di casa (11, 21, 14) al termine di una gara che ha divertito il pubblico presente, soprattutto per la buona qualità di gioco espressa da entrambe le formazioni.

Nonostante la grande differenza di classifica tra le due formazioni (Perugia guida la graduatoria del girone ed è ormai sicura di prendere parte ai playoff per la promozione in serie A2) l’incontro è stato equilibrato in alcuni dei suoi passaggi, specialmente all’inizio del primo e del secondo set, quando le rossoblù sono riuscite in più momenti a portarsi in vantaggio. Quest’ultimo, soprattutto, è stato quello più incerto e soltanto la maggiore esperienza delle umbre, unita a qualche errore in attacco da parte delle rossoblù marchigiane, ha fatto la differenza nei momenti topici del parziale.

Tutto sommato, un altro importante tassello nella crescita della giovane compagine di coach Capriotti, che punta a fare bene nei vari campionati giovanili che stanno per entrare nella fase più importante della stagione. Contro una corazzata che schierava tra le proprie fila atlete che solo nello scorso campionato hanno militato in serie A1 e A2, le rossoblù non hanno sfigurato, giocando con l’ardore tipico della loro giovane età e con quel pizzico di sfrontatezza che ha permesso loro di conquistare scambi importanti nel corso della partita.

Questa la formazione della Energia 4.0 – De Mitri: Gennari, Morciano, Casarin, Di Marino, Gulino, Beretti, Di Clemente (L1), Ragni (L2), Maracchione, Ceravolo, De Angelis, Valentini. All.: Capriotti-Ruggieri. La telecronaca differita della partita di Perugia verrà mandata in onda da Radio Studio Tv, canale 78 del digitale terrestre, mercoledì 30 marzo alle ore 21.30. Nel prossimo turno la formazione rossoblù sarà impegnata sabato 2 aprile alla palestra di via Pesaro di Porto Sant’Elpidio (il PalaSavelli è occupato da un’altra manifestazione sportiva) alle ore 19.30 contro la Fgl di Castelfranco Sotto, seconda forza del campionato.