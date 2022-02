Le valutazioni sull’11 di Ciampelli dopo la sconfitta per 2-3. In primo piano, il gran gol di Evangelisti sotto la Sud

TESTA 5+ – Errore del numero 1 in occasione del vantaggio rossoblù; non riesce a bloccare il pallone sul tiro di Fall dal limite dell’area e concede il tap-in vincente per l’1-0 firmato da Peroni. Incolpevole sulle due reti in rapida successione della Samb.

PETRINI 5,5 – Lavoro difficile oggi il suo. Un Peroni in gran forma lo costringe ad una partita di contenimento, non quello a cui è abituato. Si limita al compitino, cadendo spesso alle finte avversarie.

ALIFFI 5+ – Poca attenzione da parte della coppia difensiva sul primo gol. Poca reattività in occasione del gol di apertura. Trova molta difficoltà nel decifrare i movimenti dello svariante Fall.

SENSI 6 – Sente la mancanza del compagno di reparto preferito Passalacqua. Marca con sicurezza le distanze su Fall, consentendogli pochissimo sul primo controllo. La sua presenza è imprescindibile nello scacchiere ciampelliano, ma lui da solo non basta per evitare la sconfitta.

PASQUALINI 6- – Spinge bene sulla fascia sinistra il numero 3 con numerose sovrapposizioni per supportare l’onnipresente Battista. Non copre bene la posizione su Peroni nel gol del vantaggio Samb, consentendo al 27 spazio libero per il tiro a rete.

PETRICCI 5,5 – Non una grande prestazione per il numero 14. Tocca pochi palloni nella sua zona di competenza: poco movimento e non eccelsa attenzione tattico-qualitativa ne fanno nel complesso una prova timida per il bagaglio del match.

EVANGELISTI 6,5 – Ha l’arduo compito di sostituire lo squalificato D’Alessandro. Risulta spesso troppo macchinoso nel gestire il pallone in mezzo al campo, rischiando di far partire pericolose ripartenze rossoblù. In apertura di ripresa scaglia con il sinistro una botta impressionante che termina sotto l’incrocio dei pali.

CLERICI 5 – Prova invisibile per il classe ’99. Si sposta con indecisione tra attacco e centrocampo, giocando pochi palloni e per lo più spalle alla porta. Troppo poco per questa partita. A tu per tu con Knoflach, si divora il gol del 3-1 che avrebbe virtualmente chiuso il sipario sulla partita. Il peggiore in campo.

BATTISTA 7 – Solita prova di sostanza dell’esterno orange. Crea non pochi problemi a Lorenzoni, costringendolo a subire in apertura un’ammonizione che lo condiziona per l’intera partita. Densità e concentrazione compongono la sua giornata. Il più attivo dei suoi.

SPAGNA 6- – Incappato nella gabbia Conson-Tomas, l’ex Montegiorgio incide poco sul match. Si muove bene in attacco, provando più volte ad inserirsi nella difesa della Samb, ma i reali pericoli da lui creati sono ben pochi.

VERDESI 6,5 – Dopo 27 minuti spenti l’esterno destro di Ciampelli trova lo spiraglio giusto per piazzare la rete del pareggio con un bel destro da fuori area. Si muove con armonia e dedizione in zona offensiva, dimostrando un ottimo posizionamento tattico anche in fase di possesso avversario.

ALL. CIAMPELLI 6 – Si presenta al derby con numerose assenze sulla carta, a partire da capitan Napolano. Il deficit tecnico si fa sentire in campo, ma la sua squadra risponde di fisicità ed intelligenza. Gioca il jolly Clerici come intermediario offensivo ma i risultati non dànno l’effetto sperato, anzi. Si sapeva che contro una squadra rinvigorita e con queste defezioni la strada si sarebbe fatta complicatissima.

PIETROPAOLO 5,5 (dal ’25 s.t.) – Entra per far posto a Clerici. Venti minuti fatti di timore ed inconsistenza; non il giusto impatto con la partita.

