Guerrieri 6,5 Esordio stagionale per l’ex portiere di Lazio e Trapani: prestazione convincente dell’estremo difensore romano, che non si lascia sorprendere neanche dalla conclusione di Rossi direttamente da calcio d’angolo

Conson 6 Fisicamente non sembra essere ancora al 100%, ma la partita del numero 3 rossoblù è una prova da leader. Gestisce in modo autorevole le fiammate offensive degli Orange

Mauthe 6 Il giovane palermitano è in crescita, soprattutto in marcatura. Con un pizzico di precisione in più in fase di impostazione potrà diventare un punto di riferimento per la retroguardia della Samb

Agostinone 6 L’esperto jolly difensivo ex Lecce non sembra ancora perfettamente integrato negli schemi di Prosperi, ma la sua rapidità lo rende molto utile in fase di copertura contro squadre che sfruttano le fasce, come il PDA di Ciampelli

Lulli 6 Il capitano (de facto) della Samb, come spesso accade, corre e lotta come nessun altro: in fase di impostazione, la manovra della formazione di Prosperi risente della sua lentezza. Sfiora il gol su punizione

Feliz 6,5 Inizia la partita molto avanzato, svolgendo un compito da centravanti, venendo poi arretrato da mister Prosperi in mediana. Mette in mostra le sue qualità a tutto campo: commette un solo grave errore. Quand’è solo in mezzo all’area, spreca un’occasione d’oro offertagli da Proia

Viscardi 6,5 Ottima partita dell’esterno rossoblù, che domina sulla fascia spingendo molto anche in fase offensiva

Umile 5,5 Volenteroso, rapido ma tanto, tanto confusionario. Nonostante la fiducia del mister, non sta migliorando

Proia 5,5 L’ex Trastevere è un po’ opaco, pur regalando giocate pregevoli qua e là

Tassi 5,5 Delude ancora l’ex Primavera Inter, a dir poco abulico

Vita 6 Parte benissimo, poi si spegne: Prosperi l’aveva detto, fisicamente non è in buone condizioni

Subentrati:

Emili 5,5 Altra partita mediocre. Stavolta non parte titolare, ma l’approccio è lo stesso: poco concreto

Boti SV

Allenatore:

Prosperi 6,5 Prepara bene la partita dal punto di vista tattico, si trova davanti un avversario solido e dalle ottime qualità tecniche: il gol non arriva, la prestazione c’è