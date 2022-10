TESTA 6 Si prende un rischio XXL facendosi scappare il pallone dalle mani in presa alta, ma Sensi evita che l’errore gravi sul tabellino. Si riscatta a mano aperta su Mauthe, poi Lulli lo grazia calciando alto. Puntuale anche sul mancino dal limite di Proia.

PETRINI 6 E’ propositivo sull’out di destra, nel primo tempo arriva al cross in un paio d’occasioni dialogando bene con Pacchioli. Nella ripresa è più attento a difendere.

SENSI 7 Un salvataggio che vale come un gol sull’uscita a vuoto di Testa. Vita rimbalza su di lui per tutta la partita.

ROVINELLI 7 Prova quasi impeccabile del centrale classe ’02 che dimostra di non pagare la giovane età contro gli esperti attaccanti della Samb. Concede un tiro a Viscardi, ma la sfera va fuori.

PASQUALINI 6,5 Proia gli fa sentire subito i tacchetti, a testimonianza di un duello maschio durato tutta la partita. Il 3 regge bene e dalla sua fascia non arrivano grossi pericoli.

PIETROPAOLO 6 Tanta corsa in mezzo al campo, ha il passo per innescare le ripartenze nel centrocampo orange, che nel secondo tempo ha giocato prevalentemente di rimessa.

D’ALESSANDRO 6 In una partita “sporca” come l’ha definita mister Ciampelli, non ha paura di “sporcarsi le mani” e usare il fisico nei contrasti. Bel filtro a centrocampo.

PACCHIOLI 6 L’unico tiro nello specchio su azione, è il suo. Può ancora migliorare nelle scelte, ma la velocità e il dribbling non gli mancano.

BATTISTA 6 Prosperi sa che ha un cambio di passo capace di far male e mette Proia a uomo su di lui. Spesso arriva anche il raddoppio di Feliz e per l’11 diventa difficile sfondare.

NAPOLANO 6,5 Si abbassa spesso sulla mediana per ricevere palla sui piedi ed è lui che imposta le trame offensive del Pda. Cerca il gol su punizione ma calcia alto. Per lui non è una partita come tutte le altre, ma regge benissimo la pressione, da vero uomo d’esperienza.

FALL 5,5 Napolano gli offre due palloni da mettere in porta di testa, ma li manda alti. Nella ripresa, Conson gli prende le misure, cala fisicamente e lascia il posto a Spagna.

SPAGNA 6 Entra nel finale per tenere alta la squadra, ma non gli arrivano palloni per spaccare la partita.

VERDESI 5,5 Ha la palla dell’1-0 sull’ultima goccia di sudore, ma sbaglia lo stop e grazia Guerrieri sotto la Nord.

ROSSI 6 Rileva D’Alessandro, gioca quasi da difensore aggiunto.

CLERICI 6 Porta freschezza in mezzo al campo e contribuisce al pressing.

CIAMPELLI 6,5 Una partita fisica, che poteva essere sbloccata solo da un singolo episodio. Sa quanto è importante muovere la classifica dopo la sconfitta difficile da digerire a Senigallia. 6a partita su 9 senza subire reti, a riprova della compattezza del suo reparto difensivo. E’ chiaro che in attacco serve tornare al gol, ma oggi contava soprattutto la prestazione. I suoi ragazzi, in primis i giovani under, hanno retto benissimo la pressione del Riviera, che ha tifato ininterrottamente per 90 minuti offrendo un colpo d’occhio da altre categorie.