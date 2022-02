SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della gara casalinga contro l’Atletico Terme Fiuggi, domenica 13 febbraio alle ore 14:30 presso lo Stadio “Riviera delle Palme”, ecco le dichiarazioni pre-partita del mister rossoblu Sante Alfonsi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Alfonsi: “Il Fiuggi si è indebolito sul mercato ma è una squadra in salute perché le ultime quattro partite le ha vinte e vorrà fare bella figura nonostante la sconfitta con il Chieti. Sono terzi in classifica e non si sono indeboliti. Dobbiamo farci trovare pronti e non cadere nel tranello di pensare che abbiamo risolto i nostri problemi perché non è cosi. C’è ancora tanto da lavorare e da migliorare per raggiungere i risultati che San Benedetto merita. Oggi sono venuti i tifosi ed è stato bellissimo avere il loro incitamento nonostante fosse un allenamento. Speriamo di rivederli presto allo stadio e regalare loro una gioia, ovvero vincere, come ci hanno chiesto. Non siamo appagati, anzi dobbiamo essere soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, risalire la classifica, stare tranquilli e con i risultati prendere coscienza che siamo una buona squadra. Dobbiamo essere umili perché ancora non abbiamo fatto niente. Infermeria? Alboni è disponibile e valuteremo domani, Di Domenicantonio ha un problema al tendine e Ferri Marini un problema muscolare, entrambi non hanno recuperato”.

