MARTINSICURO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato stampa, giunto in redazione il 6 febbraio, dalla Compagnia dei Carabinieri di Alba Adriatica.

Prosegue senza soluzione di continuità l’impegno dei Carabinieri della

Compagnia di Alba Adriatica volto a garantire sicurezza e legalità per i cittadini della Val

Vibrata.

Nella notte compresa tra sabato 5 e domenica 6 febbraio tutte le Stazioni

dipendenti dalla Compagnia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del

territorio con l’impiego di numerose pattuglie. Durante le attività di presidio del territorio

sono stati controllati più di cento avventori di esercizi pubblici e commerciali (nel

complesso sono stati 8 i locali controllati) per la verifica del possesso del “super green

pass”. Sono stati inoltre effettuati numerosi posti di controllo per la sicurezza della

circolazione stradale.

Nel corso di un posto di controllo effettuato in Piazza Cavour a Martinsicuro, una pattuglia

della locale Stazione ha controllato un’auto con a bordo una giovane donna. Attraverso un

controllo incrociato effettuato tramite la Banca Darti delle Forze di Polizia e la banca dati

sanitaria dell’Asl, è stato quindi accertato che la stessa, tre giorni prima, era risultata

positiva al Covid ed era quindi stata posta in isolamento dall’Asl presso la sua

abitazione.

Analogo controllo è stato effettuato da personale dell’Aliquota Radiomobile che, ad Alba

Adriatica, ha fermato un’autovettura con a bordo un uomo. Quest’ultimo, al momento del

controllo, ha evidenziato particolare nervosismo. I successivi controlli (effettuati anche

stavolta attraverso la banca dati forze di polizia e la banca dati dell’Asl) hanno quindi

consentito di accertare che anche il predetto, due giorni prima, erano risultato positivo al

Covid ed era stato posto in isolamento presso la sua abitazione dall’Asl di Teramo.

Per i due, ai quali è stato intimato l’immediato rientro a casa, è quindi scattata la denuncia

penale all’Autorita’ di Teramo per la violazione della quarantena.

Durante la stessa serata i militari della Stazione di Civitella del Tronto sono intervenuti

presso un locale della zona dove, in seguito ad un litigio scaturito da futili motivi, un uomo

stava minacciando un altro avventore con un coltello a serramanico. Il tempestivo intervento

dei militari ha scongiurato più gravi conseguenze. L’uomo con il coltello è stato infatti

bloccato ed identificato e l’arma è stata sottoposta a sequestro. Anche per lui è quindi

scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura di Teramo.

In fine ad Alba Adriatica, quattro giovani avventori di un locale sono stati trovati in

possesso di alcune dosi di cocaina e hashish per uso personale e sono stati quindi segnalati

alla Prefettura di Teramo quali assuntori.

