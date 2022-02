SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via i primi interventi di febbraio del progetto di decoro urbano disposto dal sindaco Antonio Spazzafumo e coordinato dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Antonio Capriotti.

Le operazioni di manutenzione ordinaria, che vedono come sempre coinvolti tutti i servizi comunali, saranno svolte nelle giornate di lunedì 7, mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio.

Nella giornata di lunedì 7 febbraio, gli interventi interesseranno l’area compresa a est dal tratto di via Gramsci compreso tra via Pizzi e via Roma, a nord dal tratto di via Roma tra via Montebello e via Volturno e a ovest dal tratto di via Montebello tra via Pizzi e via Roma.

Nella giornata di mercoledì 9 febbraio sarà la volta dell’area compresa a est dal tratto di via Montebello compreso tra via Pizzi e via Roma, a nord dal tratto di via Roma compreso tra via Montebello e via Volturno e a ovest dal tratto di via Volturno compreso tra via Pizzi e via Roma.

Infine nella giornata di giovedì 10 febbraio toccherà all’area compresa a est dal tratto di via Volturno tra via Pizzi e via Roma, a nord dal tratto di via Roma tra via Volturno e la statale 16 e a ovest dal tratto della statale compreso tra via Pizzi e via Roma.

Nelle giornate dei lavori, lungo le strade interessate dagli interventi la sosta sarà vietata a tutti i veicoli non addetti ai lavori dalle ore 7 alle ore 14. Come è ormai consuetudine per agevolare l’esecuzione di alcuni lavori, la Polizia Municipale potrebbe disporre l’interruzione del traffico veicolare in tutte le aree degli interventi.

