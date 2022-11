SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovi interventi nella cornice del progetto “Decoro Urbano”, questa volta in due diverse aree del quartiere Salaria. Come ormai è consuetudine saranno svolte manutenzioni coordinate tra tutti i servizi comunali e le aziende esterne che gestiscono servizi pubblici: ripristino di manufatti e opere deteriorate, pulizia della rete fognaria, controllo e pulizia dei corpi illuminanti, controllo della segnaletica stradale e sistemazione delle buche, pulizia del suolo, delle caditoie, potature e cura delle aiuole.

Mercoledì 30 novembre le operazioni interesseranno l’area compresa tra via Manzini, via Vivanti, via Salita al Monte e via Torino.

Invece, giovedì 1° dicembre, gli interventi si terranno nell’area compresa tra via Salita al Monte, via Rosselli – Spoleto, la Statale 16 e via Torino.

Nei giorni degli interventi, nelle aree interessate dai lavori insisterà il divieto di sosta per tutti i veicoli non autorizzati dalle 7 fino a fine lavori e, qualora si renda necessario, gli agenti della Polizia Municipale potrebbero disporre anche l’interruzione del traffico per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.