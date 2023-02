SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A partire dal 1° marzo, a San Benedetto riparte il servizio periodico di pulizia meccanizzata delle strade e l’Amministrazione comunale ha incontrato in sala consiliare, nel pomeriggio del 13 febbraio, i Comitati di quartiere per presentare l’iniziativa e il programma di comunicazione che precederà l’avvio del servizio.

In vigore fino ad alcuni anni fa e poi fermatosi per diverso tempo (i cartelli di divieto sono in gran parte ancora presenti nelle strade interessate), il servizio, curato da Picenambiente spa, si aggiunge a quelli ordinariamente svolti, tra cui lo spazzamento meccanizzato svolto però con le auto in sosta in gran parte delle vie. E’ evidente che la riattivazione di questo servizio supplementare assicurerà una più approfondita pulizia delle principali arterie cittadine (ne sono state individuate nei vari quartieri poco più di 70), innalzando lo standard d’igiene e decoro.

Il servizio prevede il passaggio di un’autospazzatrice affiancata da un operatore a piedi che porterà al centro della strada i rifiuti raccolti sui marciapiedi e al limitare della carreggiata in modo che possano essere rimossi. Affinché il lavoro venga svolto nelle migliori condizioni, nei giorni in cui sarà programmata la pulizia lungo le vie interessate insisterà un divieto di sosta per tutta la durata della pulizia.

Le operazioni interesseranno diverse vie per ciascuna zona che saranno pulite in giorni diversi, prima da un lato e poi dall’altro, per ridurre i disagi per i cittadini. In pratica, ciascun lato di ogni strada interessata sarà interessato dal servizio una volta al mese.

Le operazioni si svolgeranno in tre fasce orarie, della durata di due ore ciascuna, a seconda delle zone: dalle 5 alle 7, dalle 7 alle 9 e dalle 8 alle 10. Il calendario dettagliato è consultabile QUI

In questi giorni sarà completamente revisionata la segnaletica stradale in modo che, in ogni via, sia chiaramente indicato, su ciascun lato, giorno e orario in cui sarà vietata la sosta e nelle prime settimane di avvio Picenambiente curerà un’attività di informazione capillare con avvisi cartacei e servizio di fonica itinerante.

Da evidenziare che il servizio non sarà operativo nei giorni festivi.