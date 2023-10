Progetto “Decoro Urbano”, interventi nel quartiere Salaria

Mercoledì 30 novembre le operazioni interesseranno l’area compresa tra via Manzini, via Vivanti, via Salita al Monte e via Torino. Invece, giovedì 1° dicembre, gli interventi si terranno nell’area compresa tra via Salita al Monte, via Rosselli – Spoleto, la Statale 16 e via Torino.

di Mauro Vannini