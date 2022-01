Un punto di riferimento per gli operatori commerciali di via Montebello e del centro, ma anche per le diverse amministrazioni comunali succedutesi nel tempo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Il sindaco Antonio Spazzafumo si è recato stamane, 29 gennaio, a salutare e ringraziare per tutto il lavoro svolto la famiglia Amato che, dopo tanti decenni di presenza nella vita commerciale cittadina , durante i quali ha rappresentato un punto di riferimento per gli operatori commerciali di via Montebello e del centro, ma anche per le diverse amministrazioni comunali succedutesi nel tempo, ha deciso di chiudere l’attività”.

Così il Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 29 gennaio.

