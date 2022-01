SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ricco e variegato si presenta il cartellone della stagione teatrale 2022 del teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, organizzata dall’amministrazione comunale e dall’ AMAT, con il contributo di MiC e della Regione Marche e con il sostegno di BiM Tronto, che si è ufficialmente aperta mercoledì 29 dicembre con lo spettacolo fuori abbonamento “Fratelli – qual doglia incombe sulla mia città?” scritto e interpretato dall’attore sambenedettese Edoardo Ripani.

Si riparte, dunque, giovedì 20 gennaio, con replica venerdì 21 gennaio, con la commedia di Peppino De Filippo “Non è vero, ma ci credo“, per la regia di Leo Muscato, che avrà per protagonista Enzo Decaro e si prosegue poi venerdì 25 febbraio, con replica sabato 26 febbraio, con Giuliana Musso e Maria Ariis che porteranno sul palco del Concordia “Dentro – una storia vera, se volete”, spettacolo ideato per la Biennale Teatro Atto IV Nascondi(No).

Sabato 26 e domenica 27 marzo, invece, Sergio Rubini porterà in scena “Ristrutturazione – ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini”, con musiche dal vivo eseguite da “Musica da Ripostiglio“, mentre martedì 12 e mercoledì 13 aprile sarà la volta di Chiara Francini e Alessandro Federico che interpreteranno la commedia di Dario Fo e Franca Rame “Coppia aperta quasi spalancata“, con la regia di Alessandro Tedeschi.

La stagione teatrale del Concordia si chiuderà con la pièce “Romeo e Giulietta -una canzone d’amore” di Babilonia Teatri, tratto dalla tragedia di William Shakespeare, che sarà messa in scena martedì 3 e mercoledì 4 maggio con protagonisti Paola Gassman e Ugo Pagliai.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 20,45.

Rinnovo e vendita abbonamenti:

presso la biglietteria del teatro Concordia dall’ 8 al 12 gennaio per i rinnovi (prelazione vecchi abbonati con conferma del turno e del posto) e dal 13 al 16 gennaio per i nuovi abbonamenti

La biglietteria del teatro Concordia ( 0735/ 588246 ) è aperta in campagna abbonamenti dalle 10 alle 12 e dalle 17,30 alle 19,30

Vendita biglietti:

vendita biglietti per tutti gli spettacoli presso la biglietteria del teatro Concordia ( 0735/ 588246 ) due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno di spettacolo dalle 17.30 a inizio rappresentazione

AMAT e biglietterie del circuito (071 2072439) dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16

vendita on line: www.vivaticket.com

Costi:

abbonamento (5 spettacoli):

Platea 80 euro

Galleria 60 euro

Speciale Giovani* 40 euro

Biglietti:

Platea 20 euro

Galleria 15 euro

Speciale Giovani* 10 euro

N. B. Sarà applicato su tutti i biglietti venduti fino al giorno precedente lo spettacolo 1 euro per diritto di prevendita

Per informazioni: Teatro Concordia 0735 588246 (negli orari di apertura della biglietteria)

Comune di San Benedetto del Tronto, Ufficio Cultura 0735 794438 – 794587 www.comunesbt.it

AMAT 071 2072439 www.amatmarche.net

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.