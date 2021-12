GROTTAMMARE – La S.S.D. Grottammare Calcio comunica di aver interrotto il rapporto professionale con i difensori Kevin Tassotti e Andrea Carminucci e con il centrocampista Lorjan Haxhiu.

A Kevin, Andrea e Lorjan vanno il ringraziamento per l’impegno costantemente profuso per la maglia biancoceleste e i migliori auguri per il proseguo della carriera.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.