Preoccupazioni degli operatori per un progetto che andrebbe, a loro dire, “ad aggiungere nuovi e rilevanti vincoli ad un settore già ampiamente regolamentato, a fronte di benefici economici che al momento non è possibile quantificare”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riportiamo e pubblichiamo un comunicato, giunto in redazione il 15 dicembre, dal Comune di San Benedetto.

Questa mattina il vicesindaco con delega all’ambiente Antonio Capriotti e l’assessore con delega al Piano del porto Bruno Gabrielli, insieme alla consigliera Sabrina Merli, hanno ricevuto il presidente del Consorzio Vongolari del Piceno Gerardo Fragoletti, i rappresentanti di Confcommercio Maria Angellotti ed Enrica Ciabattoni e il rappresentante degli stabilimenti balneari di Cupra Marittima che hanno esposto la loro posizione in merito agli sviluppi del progetto di istituzione di un Parco Marino del Piceno.

Gli operatori della pesca stanno incontrando tutte le amministrazioni locali coinvolte per esporre le loro preoccupazioni per un progetto che andrebbe, a loro dire, ad aggiungere nuovi e rilevanti vincoli ad un settore già ampiamente regolamentato, a fronte di benefici economici che al momento non è possibile quantificare.

Gli amministratori sambenedettesi hanno preso atto della posizione espressa ribadendo la volontà di agire avendo come riferimento prioritario la coniugazione tra tutela ambientale e salvaguardia delle imprese.

A tutti è stato rivolto l’invito a partecipare al convegno proprio sul tema del Parco Marino del Piceno in programma domani, 16 dicembre, al Kursaal di Grottammare e, più in generale, a mantenere un canale di dialogo aperto sia con i promotori del progetto sia con le istituzioni coinvolte.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.