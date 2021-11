SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto aderisce alla 7a edizione campagna di prevenzione del tumore al polmone dal titolo “Illumina Novembre” promossa da Alcase Italia.

Sarà illuminato di bianco il Monumento al Pescatore mentre l’opera “Vale e Tino”, situata nel giardino della Palazzina Azzurra, è stata decorata con un fiocco bianco.

“Oggi l’attenzione della ricerca globale – afferma il dottor Gianfranco Buccheri, Direttore Medico di Alcase Italia Odv – è focalizzata sull’immunoterapia e sulle terapie mirate alle molteplici mutazioni genetiche del cancro del polmone, ma anche sulla necessità di continuare ad identificare nuove strategie terapeutiche per la variante a piccole cellule del tumore, sinora solo sfiorata dalla rivoluzione delle terapie biologiche. È in pratica un intero mondo che lavora per estirpare questa terribile neoplasia”.

“Illumina Novembre” è un appuntamento fondamentale per catturare l’attenzione di tutti i cittadini sui progressi sostanziali della medicina oncologica in ambito polmonare – afferma l’assessore alle Politiche Sociali Andrea Sanguigni – è altresì un’occasione utile per dare un segnale tangibile della vicinanza dell’Amministrazione comunale a tutti coloro che stanno combattendo questa battaglia che, fortunatamente, oggi non conduce più inesorabilmente alla morte”.

