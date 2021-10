GROTTAMMARE – Successo di partecipanti per il corso di yoga olistico che ha preso il via nei giorni scorsi presso la nuova sede della palestra provinciale dell’Istituto Fazzini Mercantini in via Salvo d’Acquisto.

L’iniziativa viene realizzata grazie alla collaborazione di U.S. Acli Marche Aps, assessorati allo sport ed alla salute del Comune di Grottammare e Teatro delle Foglie.

Alla prima lezione dell’iniziativa era presente l’assessore allo Sport ed alla Salute del Comune di Grottammare Alessandra Biocca che ha voluto sottolineare l’importanza dello yoga e dell’attività fisica in genere come strumento di prevenzione della salute.

Il corso di yoga a Grottammare si svolgerà ogni giovedì fino al 12 maggio, ed ogni lezione avrà la durata di un’ora.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

