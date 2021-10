CUPRA MARITTIMA – Riqualificazioni in vista per un Comune della costa.

A Cupra Marittima sono stati aperti, negli ultimi giorni, tre cantieri di lavori pubblici.

Attuato il piano asfalti partendo dal Paese Alto per poi proseguire in via Ciccarelli., la prosecuzione del marciapiede lungo la strada San Silvestro dopo il primo stralcio e arriva la recinzione sulla linea ferroviaria tra via Kennedy e Taffetani.

Comune e Rfi hanno concordato con la realizzazione di un muretto sul quale sarà installata la rete metallica.

