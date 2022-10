GROTTAMMARE – Sono in corso d’opera sul lungomare sud gli interventi previsti nell’annualità 2022 del Piano Asfalti.

I lavori sono stati affidati alla ditta Adriatica Bitumi di Ascoli Piceno che, a seguito del ribasso offerto, li realizzerà al costo complessivo di euro 81.232,48.

Approvato lo scorso maggio, il Piano Asfalti è un documento a valenza biennale (2022/23) del valore complessivo di 130mila euro.

Le opere trovano copertura finanziaria nel contributo ministeriale* di 90mila euro, assegnato al comune di Grottammare dal Ministero dell’Interno, spendibile nel 2022 per 60mila euro nel 2023 per 30mila euro.

Per la quota restante, gli interventi previsti per l’anno in corso saranno finanziati con fondi comunali derivanti dai proventi delle violazioni del Codice della Strada destinati alla sicurezza stradale.

La mappa degli attuali lavori, alcuni già eseguiti, è la seguente:

tratti del lungomare A. De Gasperi dal ponte Tesino fino al confine sud,

via Montecristo,

porzione di via Foscolo,

porzione di Strada Comunale S. Chiara,

porzione di via Cavour,

traversa di via Roma.

“Il nostro Piano Asfalti ha valenza biennale – ricorda il consigliere delegato alle Manutenzioni, Bruno Talamonti – Il primo intervento importante riguarda sicuramente il nostro lungomare sud. Purtroppo per le risorse che abbiamo, dobbiamo limitarci alla manutenzione dei tratti di asfalto maggiormente ammalorati. Per l’anno prossimo, contiamo di far eseguire la seconda parte del Piano, a partire dal mese di marzo”.

*Decreto 14 Gennaio 2022 ad oggetto “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano”.