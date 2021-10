MONTEPRANDONE – Da oggi, 13 ottobre sarà possibile accendere gli impianti di riscaldamento nel comune di Monteprandone.

Così è stato disposto dal Sindaco Sergio Loggi con ordinanza 28 del 12 ottobre, “in relazione ai pericoli che le precarie condizioni climatiche possono comportare alla salute delle persone anziane, dei bambini, dei soggetti fisicamente più deboli ed in generale a tutta la popolazione, anche con riferimento all’emergenza Covid 19 in atto, anticipare il periodo annuale di esercizio di accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale”.

Nel testo si legge che la media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità

immobiliare. non deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:

a) 18 °C +2 °C di tolleranza per opifici industriali ed artigianali;

b) 20 °C +2 °C di tolleranza per gli edifici residenziali, adibiti ad attività sportive e/o ricreative, commerciali, uffici, luoghi di culto e scuole.

