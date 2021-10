GROTTAMMARE – Anche a Grottammare si anticipa l’accensione degli impianti termici.

Dal 18 ottobre sarà consentito accendere i riscaldamenti con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’articolo 3 del d.p.r. 74/2013.

“Considerato che la temperatura atmosferica, in particolare nelle prime ore del mattino ed in serata, subisce un notevole abbassamento e visto il prolungarsi della situazione di emergenza sanitaria per il Covid-19 e la conseguente necessità del frequente ricambio dell’aria negli spazi confinati” si legge nel testo dell’ordinanza.

