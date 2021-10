SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è concluso il primo turno delle Amministrative a San Benedetto e in altri quattro Comuni del Piceno. Oggi, lunedì 4 ottobre, è stato l’ultimo giorno per eleggere il sindaco, salvo ballottaggio.

Dalle 7 di ieri, domenica 3 ottobre, i cittadini sono stati chiamati alle urne. Alle 15 di oggi l’affluenza a San Benedetto è risultata al momento del 59,86% pari a 24.069 cittadini su 43 sezioni scrutinate su 43.

Per visualizzare i dati sambenedettesi, clicca qui.

Ad Arquata del Tronto la percentuale di votanti alle 15 odierne è del 58,09%, a Force 66,05%, ad Acquasanta Terme 45,20%, a Montegallo 64,23%. Per vedere i risultati, clicca qui.

DIRETTA

ORE 16.30 Amministrative, primi verdetti: Amedeo Lupi nuovo sindaco di Force, Sante Stangoni riconfermato primo cittadino di Acquasanta Terme. Entrambi si sono presentati alle elezioni con un’unica lista e l’obiettivo era raggiungere il Quorum idoneo.

ORE 16.35 Aurora Bottiglieri intercetta da Riviera Oggi a spoglio iniziato: “Sono tranquilla, per carattere affronto le cose una per volta. Il mio umore è buono, relativamente fiducioso. Siamo nemmeno a metà delle sezioni, quindi manca ancora un po’. Sembra che per ora il vantaggio sia di Piunti, ma ce lo aspettavamo, perché è il sindaco uscente e poi nella nostra regione tira un vento di destra. Ballottaggio? Penso proprio di sì. Pronostici? È difficile da dire, credo che siamo tutti sullo stesso livello”.

ORE 16.40 Scrutinata la prima sezione a San Benedetto. Piunti in vantaggio ma sembra plausibile l’ipotesi ballottaggio, da comprendere e scoprire con chi. Per visualizzare tutti i dati, clicca qui.

ORE 17 Felice Gregori, candidato al Consiglio Comunale con la lista Articolo 1, afferma a Riviera Oggi: “Ancora è prematuro dire qualcosa, non riusciamo a capire l’andazzo. Abbiamo fatto una campagna elettorale sobria, non abbiamo raccolto le provocazioni, siamo stati tranquilli, non abbiamo avuto toni accesi. Vediamo come andrà”.

ORE 17.15 Il consigliere Pasquali della lista Spazzafumo dichiara a Riviera Oggi: “La campagna è stata piena di entusiasmo e le nostre aspettative sempre ottimistiche. Stiamo a vedere”.

ORE 17.30 Piunti avanti nelle prime sezioni scrutinate: dietro “bagarre” fra Bottiglieri, Spazzafumo e Canducci. Si fa pista l’ipotesi ballottaggio.

ORE 17.35 Serafino Angelini intervistato da Riviera Oggi: “Elezioni dignitose come lo è stata la campagna elettorale. Speriamo di raggiungere almeno l’obiettivo minimo cioè la nostra presenza in Comune per poter lavorare e portare avanti il nostro lavoro. Per il resto siamo sereni, comunque vada. Ballottaggio? Sarà difficile da evitare, i dati per ora dicono questo”.

ORE 17.45 Michele Franchi è il nuovo sindaco di Arquata del Tronto (72,88%), sconfitto Piergiorgio De Marco (27,12%).

ORE 18 Peppino Buscemi e Nazzareno Perotti davanti al Comune di San Benedetto in attesa di dati ufficiali che non arrivano: “Nelle grandi città si sanno già i dati, qui no”. Fuori uso Facebook e WhatsApp in tutta Italia.

ORE 18.30 16% Bottiglieri, 42% Piunti, 20% Spazzafumo, 16% Canducci, 7% Angelini. In questo momento il ballottaggio sarebbe, secondo i dati diffusi in maniera ufficiosa, tra Piunti e Spazzafumo.

ORE 18.50 Aurora Bottiglieri intercettata ancora una volta da Riviera Oggi: “Ringrazio quelli che mi hanno votato, anche se penso che ancora non sia finita. Possiamo giocare ancora”. 42% Piunti, 19% Spazzafumo, 16% Bottiglieri , 16% Canducci, 7% Angelini. 13.694 voti scrutinati.

ORE 19 Paolo Canducci ascoltato da Riviera Oggi a più di metà degli spogli: “Stiamo lottando per il secondo posto con Spazzafumo. Per noi, che non abbiamo alle spalle grossi partiti, è un grandissimo risultato. Comunque è ancora presto per trarre conclusioni anche se il ballottaggio sembra inevitabile. Se dovesse andare al ballottaggio Spazzafumo potremmo pensare a un accordo anche se è prematuro dirlo, ma comunque all’interno della coalizione di Spazzafumo ci sono forze vicine a noi, quindi vediamo come va a finire. Dai dati che abbiamo al momento, secondo me il risultato di Piunti e del centrodestra è comunque un risultato negativo, considerando tutte le forze che lo appoggiano”.

ORE 19.20 17.579 voti, i dati ufficiosi dicono: 42% Piunti, 19% Spazzafumo, 16% Bottiglieri, 16% Canducci , 7% Angelini. Si va verso un ballottaggio Piunti-Spazzafumo che sembrerebbe farsi più concreto. Bottiglieri e Canducci in lizza per il terzo posto.

ORE 19.40 Secondo sempre dati ufficiosi mancano da scrutinare circa 2800 schede: Piunti 39,80 %, Spazzafumo 19,25%, Canducci 16,15%, Bottiglieri 15,96 %, Angelini 7,15%.

ORE 19.45 Immagini dalle sedi di Canducci e Spazzafumo a San Benedetto.

ORE 19.50 Sante Capanna è sindaco di Montegallo. Sconfitti i candidati Giorgio Lappa, Marco Pietrzela e Simone Matteucci.

ORE 20.05 Discorso conclusivo di Paolo Canducci nella sua sede: “Abbiamo lottato alla grande, ce la siamo giocata. A qualcuno è andata meglio ovvero ad Antonio Spazzafumo. Sono contento di ciò che abbiamo ottenuto e bisognerà sostenere i consiglieri, fare i consiglieri da soli è difficile”.

ORE 20.10 19764 votanti, secondo i dati ufficiosi: Piunti 42%, Spazzafumo 19%, Bottiglieri e Canducci 16%, Angelini 7%.

ORE 20.20 Secondo il sito ufficiale comunale sono 15 le sezioni scrutinate su 43. Fratelli d’Italia primo partito. Per visualizzare i dati diffusi dal municipio, clicca qui.

ORE 20.35 Al momento i votanti scrutinati sono 20.319 e queste le percentuali: 42% Piunti, 19% Spazzafumo, 16% Bottiglieri, 16% Canducci, 7% Angelini.

ORE 20.40 Aurora Bottiglieri: “Questo risultato fa riflettere”. GUARDA LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA

ORE 20.50 Pasqualino Piunti: “Pronto per il ballottaggio, non sottovaluto nessuno”. GUARDA LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA

ORE 21 Daniele Primavera, candidato con Nos, parla a Riviera Oggi: “Paghiamo gli errori di cinque anni. La sinistra è arrivata spaccata alle elezioni, è un peccato perché abbiamo lasciato spazio a forze trasversali che avremmo potuto evitare. Anche quello che è successo in Consiglio Comunale, cioè la scomparsa dell’opposizione, è un segno di quanto accade in città”.

ORE 21.10 Claudio Benigni a Riviera Oggi: “Sarei ipocrita se dicessi che questo è il miglior risultato che mi aspettavo. Pensavamo di poterci arrivare noi al ballottaggio. Non posso che fare i complimenti a Spazzafumo. Un progetto che non è stato divisivo e che ha convinto la città più di quanto abbiamo fatto noi. Gli auguro le migliori fortune”.

ORE 21.20 Paolo Canducci: “Abbiamo lottato alla grande, a Spazzafumo è andata meglio. Ci auguriamo che non sia Piunti il sindaco”. GUARDA LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA

ORE 21.35 Serafino Angelini: “Ce lo aspettavamo, siamo comunque soddisfatti”. GUARDA LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA

ORE 21.40 Sul sito del Comune viene segnalato che sono state scrutinate 20 sezioni su 43. Fratelli d’Italia sempre primo partito, seguito da Lega. Per visualizzare i dati clicca qui.

ORE 22 Antonio Spazzafumo: “Felici per ballottaggio. Ora vogliamo prenderci il Comune”. GUARDA LA NOSTRA VIDEO INTERVISTA

ORE 22.05 Piunti 40,77%, Spazzafumo 19,57%, Canducci 17,09%, Bottiglieri 15,27%, Angelini 7,36%: scrutinate 23 sezioni su 43. Per guardare i dati, clicca qui.

ORE 22.30 Scrutinate 26 sezioni su 43: Piunti avanti con 41,35%, secondo Spazzafumo con 19,43%, terzo Canducci con 16,73%, quarta Bottiglieri con 15,12% e chiude Angelini con 7,37%. Per guardare i dati, clicca qui.

ORE 23.25 30 sezioni scrutinate su 43. Piunti 41,55%, Spazzafumo 19,35%, Canducci 16,23%, Bottiglieri 15,50% e Angelini 7,37%. Per visualizzare i dati, clicca qui.

ORE 00.35 35 sezioni scrutinate su 43. Piunti 41,54%, Spazzafumo 19,05%, Canducci 16,13%, Bottiglieri 16,05%, Angelini 7,26%. Per visualizzare i dati, clicca qui.

ORE 1.20 38 sezioni scrutinate su 43. Piunti 41,45%, Spazzafumo 18,90%, Bottiglieri 16,21%, Canducci 16,19%, Angelini 7,24%. Per visualizzare i dati, clicca qui.

ORE 1.45 40 sezioni scrutinate su 43. Piunti 41,62%, Spazzafumo 18,85%, Bottiglieri 16,13%, Canducci 16,13%, Angelini 7,28%. Per visualizzare i dati, clicca qui.

ORE 1.55 41 sezioni scrutinate su 43. Piunti 41,60%, Spazzafumo 19%, Canducci 16,15%, Bottiglieri 15,99%, Angelini 7,26%. Per visualizzare i dati, clicca qui.

ORE 2.45 42 sezioni scrutinate su 43. Piunti 41,54%, Spazzafumo 19,02%, Canducci 16,26%, Bottiglieri 15,86%, Angelini 7,32%. Per visualizzare i dati, clicca qui.

ORE 4 Scrutinio concluso, 43 sezioni su 43. Piunti 41,56%, Spazzafumo 19,02%, Canducci 16, 24%, Bottiglieri 15,75%, Angelini 7,38%. Per visualizzare tutti i dati, clicca qui.

ORE 9.30 Le elezioni comunali del 3 e 4 ottobre hanno sancito che Pasqualino Piunti ed Antonio Spazzafumo si contenderanno la carica di Sindaco di San Benedetto del Tronto nel turno di ballottaggio in programma i prossimi 17 e 18 ottobre.

ORE 10.20 Amministrative 2021, tutte le preferenze e i voti raccolti dai candidati consiglieri a San Benedetto. CLICCA QUI.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.