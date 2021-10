SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Risultato prevedibile“. Così il candidato sindaco dei 5 Stelle, Serafino Angelini, ha commentato l’esito delle Elezioni Comunali di San Benedetto il 4 ottobre.

“Ce lo aspettavamo, ma siamo comunque soddisfatti del risultato” ha dichiarato Angelini ai microfoni di Rivera Oggi durante la nostra videointervista. “Era chiaro per noi – ha spiegato- che, essendo extra consiliari e non avendo le disponibilità economiche e finanziarie degli altri, sarebbe stato difficile riuscire ad arrivare a tutta la popolazione sambenedettese. Il risultato ottenuto – ha aggiunto – raccoglie comunque il lavoro fatto negli ultimi anni, auspicando un ingresso nel consiglio comunale, che sarebbe un grande passo avanti rispetto agli anni passati in cui siamo rimasti fuori. Ovviamente ci saremmo augurati un risultato diverso e magari anche di arrivare al ballottaggio, ma siamo comunque contenti di aver fatto una campagna elettorale dignitosa e di poter finalmente scrivere di nuovo sulla carta geografica di San Benedetto il nome del movimento 5 stelle“.

“Lavoreremo, quindi, all’opposizione- ha concluso-per proporre e far comunque conoscere alla città i nostri progetti, sicuramente migliorativi per l’intera comunità”.

