Via Pirandello e Via Pascoli sono le strade interessate dal degrado

GROTTAMMARE – Materassi, mobili, vasi rotti e barattoli di vernice abbandonati in zona Ascolani, a Grottammare.

Questa la segnalazione giunta in redazione da un cittadino residente nel quartiere.

Sporcizia e oggetti in stato di abbandono sono visibili, in particolare, nei pressi di Piazza Carducci. Più precisamente, in via Pirandello e in via Pascoli.

“Questa è Grottammare Bandiera Blu – lamenta il cittadino – Ogni giorno tirano a lucido il lungomare dimenticando il resto della città”.

