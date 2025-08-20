SAN BENEDETTO – Nelle prime ore della giornata di mercoledì 20 agosto, agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato hanno effettuato una serie di controlli mirati nel quartiere Ponterotto e lungo l’alveo del torrente Albula.

Durante l’operazione, gli agenti hanno individuato tre persone che avevano abusivamente preso possesso di uno stabile abbandonato lungo il corso del torrente, all’altezza della sede della locale Caritas. I soggetti sono stati identificati e la struttura sgomberata. Contestualmente, il proprietario dell’immobile è stato avvisato e invitato ad adottare con urgenza le misure necessarie per impedire un nuovo accesso non autorizzato.

Nell’ambito della stessa operazione, il personale delle forze dell’ordine ha inoltre svolto sopralluoghi sotto i ponti che attraversano l’alveo del torrente Albula: sono stati rinvenuti alcuni bivacchi che sono stati rimossi.

L’attività rientra in un più ampio programma di monitoraggio e prevenzione finalizzato a contrastare situazioni di degrado urbano.