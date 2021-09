Una settimana fa il nostro articolo che denunciava una situazione già presente in zona Ascolani da oltre un mese. Perché non si interviene? Auspichiamo risposte

GROTTAMMARE – Non è cambiato, purtroppo, nulla.

A Grottammare piazza Carducci è ancora sporca e latrina per piccioni. Numerosi gli escrementi presenti, in particolare vicino alla fontanella pubblica.

Una settimana fa avevamo denunciato la situazione riportando le giuste proteste dei residenti.

Il nostro articolo precedente

Una problematica, inoltre, presente da oltre un mese che ha recato disagi non solo agli abitanti ma anche ai turisti e commercianti.

Da qualche giorno è ricominciata pure la scuola e proprio lì, l’area più “battuta” dai piccioni, è presente un’importante attraversamento pedonale utilizzato da bambini e giovani, accompagnati dai genitori, che frequentano il vicino plesso scolastico di via Dante Alighieri.

Una situazione davvero poco igienica e non salutare, non all’altezza di una delle aree più popolate di Grottammare. Piazza Carducci è stata, ed è ancora, un centro di aggregazione importante e non è accettabile che il “salotto” situato a sud della città sia così sporco. E non è accettabile che non è stato ancora fatto nulla.

Le pulizie quando? Perché ancora non si è intervenuti? Cosa c’è da aspettare?

Auspichiamo dal Comune di Grottammare, e dalla Picenambiente, delle risposte alle nostre domande che sono anche dei residenti.

