GROTTAMMARE – Le Marche del vino e dei sapori esplodono in tutta la molteplicità e la varietà che sono in grado di esprimere.

Al via il circuito di serate enogastronomiche “Di Vino in Tavola” promosse da settembre a novembre nei ristoranti del Fermano e del Piceno grazie al progetto della Regione dal significativo titolo: “Marche, dalla vigna alla tavola”.

Il progetto, fortemente sostenuto da Mirco Carloni, Vice Presidente ed assessore all’agricoltura della Regione Marche, promuove i vini a denominazione d’origine della nostra regione in abbinamento ai prodotti agroalimentari a marchio ed ai locali di ristorazione che interpretano i sapori marchigiani. L’obiettivo strategico è garantire alle Marche un ruolo più attivo e riconoscibile sia in Italia che all’estero, valorizzando le produzioni di qualità.

Sono ben 43 le cantine marchigiane che hanno aderito al circuito e che saranno protagoniste, con i loro vini a denominazione, delle 15 serate che compongono il circuito.

Protagonisti di questo gustosissimo viaggio nel tempo e nello spazio che esplora mare, monti e collina a cavallo tra il Fermano ed il Piceno, anche 11 produttori agroalimentari e trasformatori di specialità Qm, Stg e presidi Slow food.

In programma, inoltre, speciali itinerari turistici per immergersi nelle comunità dove queste delizie vengono realizzate, per conoscere da vicino gli “autori” delle produzioni tipiche e di qualità

Tutti i protagonisti del circuito “Di_vino in Tavola” sul sito ufficiale www.gustoinfinito.it.”

In ciascuna serata del circuito saranno protagoniste 3 cantine marchigiane abbinate alle proposte dello chef. Si parte venerdì 10 settembre da Grottammare con la “Salsamenteria San Giovanni”, per poi proseguire sabato 11, sempre nell’accogliente cittadina della Riviera delle palme, con le proposte del ristorante hotel Caraibi. La settimana successiva, per l’ultima coda d’estate, ai Bagni Sant’Andrea di Marina di Altidona è in programma, domenica 19 settembre, la terza serata del circuito.

Elenco cantine marchigiane coinvolte



Cantina Mrella – Offida

Le Canà – Carassai

Tenuta Santa Maria della Fede – Montefiore dell’Aso

Azienda Agricola Pantaleone – Ascoli Piceno

Azienda Agricola Simone Capecci – Ripatransone

Azienda Agricola Le Caniette – Ripatransone

Poderi dei Colli – Montalto delle Marche

Azienda Agricola biologica Centanni Giacomo – Montefiore dell’Aso

Società Agricola Ciù Ciù – Offida

Vinoffida Sri Agricola (Terre Argillose) – Offida

Murola – Urbisaglia

Società agricola Castrum Morisci – Moresco

San Michele a Ripa – Ripatransone

Azienda Agricola terra Fageto – Pedaso

Casa vinicola Geminiani – Montalto delle Marche

Azienda vinicola Umani Ronchi – Ancona

Azienda Agricola Maria Pia Castelli – Monte Urano

Le Senate Azienda Agricola – Altidona

Cantina Vittorini – Monsampietro Morico

Sgaly – Ortezzano

Terre D’arengo – Ascoli Piceno

Casa Vinicola G.Garofoli – Loreto

Azienda Agribiologica Vitivinicola Aurora – Offida

Azienda Agricola Vigneti Vallorani – Colli del Tronto

Azienda Agricola Saladini Pilastri – Spinetoli

Tenuta dei Conti Recchi e Franceschini – Montalto delle Marche

Cantina Fontursia – Ripatransone

Azienda Agraria Santa Liberata – Fermo

Azienda Agricola Le Casette – Rotella

Tenute del Borgo – Cossignano

SCAC Cantine di Castignano – Castignano

Società Agricola Oasi Biologica – Montedinove

Vinicola Casale Vitali – Montelparo

Azienda Agricola Emanuele Dianetti – Carassai

Società Agricola D’Ercoli – Cossignano

Macondo – Cupra Marittima

Azienda Agricola Cameli Irene – Castorano

Carminucci Vinicola del Tesino – Grottammare

Tenuta Santori – Ripatransone

Le Vigne di Clementina Fabi – Montedinove

Vini Firmanum – Montottone

Casale Biancopecora – Monsampietro Morico

Azienda Agricola Fiorano – Cossignano



Elenco produttori e trasformatori di prodotti a marchio



Azienda Agricola F.lli Piunti & figli – Ripatransone

Anffas IL FARO DEL PICENO – Grottammare

Ama Aquilone – Castel di Lama

Biofavole società agricola – Ortezzano

Società Agricola ORTO degli ULIVI – Cupra Marittima

Nuove Radici – Altidona

rASOterra agricUltura – Lapedona

S.C.A.C. Società Cooperativa – Castignano

Oasi Biologica Soc. Agricola- Montedinove

Avicola San Martino – Monte San Martino

PASSAMONTI – Monte Vidon Combatte



Elenco serate



10 Settembre

Salsamenteria San Giovanni – Grottammare

11 Settembre

Hotel Caraibi – Grottammare

19 Settembre

Bagni Sant’Andrea – Marina di Altidona

30 settembre

Haus – San Benedetto del Tronto

8 Ottobre

Bar Pasticceria Cafè del Mar – Grottammare

14 Ottobre

Il Vinattiere – Ascoli Piceno

15 Ottobre

Pizzeria 4 Venti – Montalto delle Marche

21 Ottobre Pizzeria Mamma Rosa – Ortezzano

22 Ottobre

Ristorante il Ponte – Cossignano

30 Ottobre

Cantina Antisociale – Petritoli

4 Novembre

Da Sebastiani – Ortezzano

6 Novembre

Laghi Santarelli – Moresco

12 Novembre

Lucio Sestili Kursaal – Ascoli Piceno

13 Novembre

Le Logge – Smerillo

19 Novembre

I piceni – Ortezzano

