SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire alla ditta incaricata da “E-distribuzione” di effettuare lavori per un nuovo allaccio alla linea elettrica, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che stabilisce che nei giorni di giovedì 9 e venerdì 10 Settembre, dalle 8 alle 18, siano in vigore in via Turati a Porto d’Ascoli il divieto di transito pedonale e una strettoia asimmetrica a destra o a sinistra, da disciplinare tramite movieri in base alle lavorazioni da effettuare, nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria e Via Toti.

Sarà altresì in vigore il divieto di transito in via Turati nel tratto compreso tra via Toti e via Esino.

