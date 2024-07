SAN BENEDETTO – A seguito del trasferimento degli uffici della Polizia Municipale, da martedì 2 luglio fino a martedì 9 luglio, la sede principale sarà chiusa al pubblico per garantire il trasloco nella nuova sede di Piazza Cerboni.

Per tutta la durata dell’interruzione, si rimanda per ogni necessità di protocollo alla sede comunale di Viale De Gasperi n. 124, all’Ufficio Protocollo del piano terra. Per le emergenze bisogna contattare la Sala Operativa del Comando al numero telefonico 0735 59443.

Il Comando raccomanda ai cittadini per quanto possibile di ricorrere a comunicazioni a mezzo digitale, prediligendo l’invio di e-mail agli indirizzi di posta elettronica e Posta Elettronica Certificata – PEC del Servizio.