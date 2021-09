Palestini: “Noi crediamo fermamente che aiutare chi é in difficoltà sia dovere di ogni cittadino, come aiutare chi fa del bene sia scritto nell’invisibile codice di solidarietà che ci rende uniti e forti, come sul ring”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lo scorso venerdì la scuola di Muay Thai Team Diamond ha devoluto una somma in beneficenza all’associazione Qua La Zampa. Di seguito le motivazioni che hanno spinto a questo nobile gesto, raccontate dal titolare Roberto Palestini.

Team Diamond é una scuola di Muay Thai, e questo é risaputo.

I nostri risultati, la nostra storia, i nostri valori sono racchiusi nell’animo nobile di ogni nostro allievo ed istruttore.

Noi crediamo fermamente che aiutare chi é in difficoltà sia dovere di ogni cittadino, come aiutare chi fa del bene sia scritto nell’invisibile codice di solidarietà che ci rende uniti e forti, come sul ring.

Questi valori sono stati assimilati nella loro completezza durante la mia esperienza di vita in Thailandia, dove sebbene la povertà è una piaga sociale, la popolazione ha in seno una virtù che molti di noi qui hanno perso per via dei ritmi di vita che la quotidianità ci impone, ossia, anche la più povera delle persone sorride alla vita, perché la vita é già di per sé un dono. Un posto dove si respira un altruismo di altri tempi dove ognuno aiuta il prossimo. Ed é quello che giorno dopo giorno cerco di trasmettere ai nostri allievi.

Per questo abbiamo deciso di devolvere la somma di 1000 euro all’associazione Qua La Zampa per aiutare chi, quotidianamente, si occupa dei migliori amici dell’essere umano. Di coloro che ci restano fedeli, come Argo al ritorno di Ulisse dall’Odissea.

Noi siamo un Team ma siamo soprattutto amici, una famiglia.

Un cordiale abbraccio dal Team Diamond.

