Cara/o concittadina/o

Sono Giuseppe Formentini, ho 42 anni, sono sposato con Carolina e padre di Simone e Sofia.

Sono laureato in Economia Aziendale alla Bocconi di Milano, per 3 anni ho lavorato come Manager presso le Camere di Commercio Italiane in Asia e dal 2007 mi occupo di gestione di patrimoni privati in Banca IntesaSanpaolo.

MI FIDO DI TE

è il messaggio che ho scelto per condividere questo percorso insieme. L’ho scelto perché ho piena fiducia che ogni singolo cittadino sambenedettese abbia a cuore le sorti della nostra città e condivida con me la necessità di un cambio di passo per il miglioramento del rapporto con i propri rappresentanti nell’amministrazione comunale.

Le qualità acquisite durante le mie esperienze professionali, sia in Italia che all’estero, mi permetteranno di dare un contributo determinante nello sviluppo della nostra San Benedetto del Tronto.

Molti progetti dovranno essere terminati e molti altri dovranno essere affrontati coinvolgendo la cittadinanza e le associazioni per trovare soluzioni positive che soddisfino tutte le parti interessate.

Alle precedenti elezioni comunali sono stato uno dei candidati consiglieri più votati e, grazie al lavoro svolto in questi anni con Fratelli d’Italia, siamo riusciti ad eleggere il nostro Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Sono sicuro che il nuovo corso della Regione ci consentirà di intercettare le opportunità finanziarie di sviluppo per rilanciare la nostra Città e proiettarla nei prossimi decenni.

Contattami sui social per ulteriori informazioni sulle mie idee e suggerimenti.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.