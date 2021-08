CUPRA MARITTIMA- La stagione estiva sta terminando, ma il ricco calendario estivo di Cupra Marittima offre ancora delle opportunità per godere delle bellezze naturalistiche e artistiche della cittadina e per partecipare ad interessanti iniziative culturali e sociali.

Ecco il programma dal 31 agosto al 4 settembre:

Martedì 31 agosto

Ore 21.30

CUPRA MUSICA FESTIVAL. XIX EDIZIONE

POESIA DELLA MUSICA. APRES UNE LECTURE DU DANTE

Lorenzo Di Bella, pianoforte

Villa Boccabianca

Mercoledì 1 settembre

Dalle ore 18.00

MERCATINO DELLA CALZATURA

Lungomare ZTL Nazario Sauro

Giovedì 2 settembre

Dalle ore 18.00

MERCATINO ESTIVO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COLORI E SAPORI DEL PICENO con la partecipazione degli hobbisti cuprensi presso il lungomare Nazario Sauro, zona ZTL e in centro lungo via Galilei

Ore 21.00

PERCORSI DIVINI. DEGUSTAZIONE DI VINI DELLA CANTINA LE CANIETTE, ACCOMPAGNATI DA HAMBURGER

Pineta Martiri delle Foibe

Venerdì 3 settembre

Presso il Parco Archeologico Naturalistico “Civita” di Cupra Marittima:

Ore 18.00

il Direttore, il professore Fabrizio Pesando, accompagnerà i visitatori nella visita guidata dell’area archeologica

Ore 19.00

RASSEGNA DI CONFERENZE “IL TEMPO DI FLORA”

Dalla raccolta alla coltivazione: archeologia dei resti vegetali

relatore dottoressa Letizia Carra

Ore 21.15

I VENERDÌ DELL’ARTE. VISITA DEL CICLO PITTORICO NELLA CHIESA DI SAN BASSO

Chiesa di San Basso

Sabato 4 settembre

Dalle ore 18.00

MERCATINO ESTIVO A CURA DELL’ASSOCIAZIONE COLORI E SAPORI DEL PICENO con la partecipazione degli hobbisti cuprensi presso il lungomare Nazario Sauro, zona ZTL e in centro lungo via Galilei

In ottemperanza al decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, per partecipare agli eventi è necessario essere in possesso del Green Pass.

