CUPRA MARITTIMA – Sarà lo spettacolo “Circe l’altra Odissea” con Isabella Carloni ad aprire la nuova edizione del Teatro Al Parco Festival – Rassegna Mnemosine, venerdì 20 giugno, alle ore 21,15, presso il Parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra Marittima, con la direzione artistica dell’associazione culturale “Nuova Linfa” e il sostegno dell’amministrazione comunale e del BIM Tronto e con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Ricordiamo, inoltre, che Cupra Marittima è uno dei comuni selezionati ed inseriti all’interno del circuito Teatri Antichi Uniti-TAU con ben 4 spettacoli.

La performance racconta l’altra faccia del mito della maga seducente che Ulisse incontra nel suo lungo viaggio di ritorno a casa e offre, attraverso un percorso musicale e teatrale, un punto di vista imprevisto sul più maleodorante degli animali, il maiale. Con l’apporto delle percussioni di Francesco Savoretti, Isabella Carloni riattraverserà uno dei miti fondativi della cultura classica, mostrandone gli aspetti nascosti in un curioso connubio con la tradizione contadina. Intrecciando aspetti tragici e grotteschi, che scavano nel contemporaneo alla ricerca di nuovi sensi di convivenza, l’attrice offrirà al pubblico anche pezzi emblematici del suo archivio teatrale a sostegno di una lettura parallela, imprevista e sibillina, tutta al femminile ,del famoso mito della dea-maga Circe.

“L’energia e l’entusiasmo di Isabella incarnano perfettamente la nostra idea di Mnemosine, figura titanica, custode della memoria, che quest’anno abbiamo scelto come divinità guida della rassegna. Sul palco avremo modo di assistere all’esibizione di una donna, una maga, una dea che ci porterà in un altro tempo e in un altro spazio grazie anche alla suggestiva location del Parco Archeologico- ha dichiarato Simone Amabili, direttore artistico del Festival e presidente dell’associazione culturale “Nuova Linfa”.

In concomitanza con tutti i quattro spettacoli della rassegna, precedentemente alla loro messa in scena, sono in programma anche delle visite guidate gratuite al sito archeologico, contestualmente alle quali sarà possibile per i visitatori assistere alla preparazione degli spettacoli.

E’, inoltre, prevista una navetta gratuita da piazza della Libertà di Cupra Marittima dalle ore 20,30. Le prenotazioni sono già aperte anche su whatsapp al numero 328 8444634 e presso i canali social dell’associazione culturale “Nuova Linfa“.

Il costo del biglietto unico è di 10 euro; ingresso gratuito per gli under 12.